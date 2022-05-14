Туреччина готова евакуювати бійців з "Азовсталі": корабель чекає, але є проблема

У Туреччині поділилися деталями плану евакуації поранених бійців з обложеного заводу в Маріуполі

Туреччина відповіла на прохання України про евакуацію поранених захисників "Азовсталі" у Маріуполі та запропонувала вивезти їх морським шляхом. Втім, росія на це згоди поки що не давала.

Про це розповів спікер президента Туреччини та його зовнішньополітичний радник Ібрагім Калин у коментарі Reuters.

За його словами, план евакуації передбачає вивезення поранених бійців та цивільних осіб до Бердянська, звідки їх забере турецьке судно та доставить до Стамбула.

"Якщо це можна зробити таким чином, ми будемо раді зробити це. Ми готові", — сказав він, додавши, що таку можливість він особисто обговорював з українським президентом Володимиром Зеленським ще кілька тижнів тому.

Водночас він наголосив, що цей договір залишається на "столі переговорів", а Москва на нього схвалення не давала.

Також Калин зазначив, що Туреччина чекає на остаточний дозвіл на проведення операції з порятунку, а корабель для цього повністю готовий і чекає відповідної команди в порту Стамбула.

Проте він висловив переконання, що така операція може статися, навіть попри те, що позиція росії "змінюється день у день".

Як повідомлялося раніше, близькі захисників "Азовсталі" звернулися до генсека Китаю Сі Цзіньпіню з проханням допомогти врятувати українців, сподіваючись, що російський диктатор володимир путін може його послухати.

Крім того, вони пояснили, що закликають світових лідерів провести процедуру екстракції, яка передбачає, що бійців буде доставлено на територію нейтральної країни з гарантією більше не брати участь у боях.