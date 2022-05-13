Український офіцер перехитрив росіян та допоміг знищити понад тисячу окупантів

За словами солдата, росіяни втратили понад 1000 людей під час цієї операції

ЗСУ блискуче провели операцію зі знищення переправи росіян через Сіверський Донець, що фактично зруйнувало плани окупантів щодо оточення Лисичанська.

Про це написав користувач Twitter kms_d4k, який представляється як військовий інженер та офіцер-вибухотехнік ЗСУ Максим.

Максим розповів, що йому вдалося реалізувати операцію, яка привела до значних втрат серед російських військових. За його словами, на початку травня йому довірили провести інженерну розвідку на річці Сіверський Донець у районі Григорівки та Білогорівки. Розвідка повідомляла, що у цьому районі росіяни спробують перейти річку. Максим, провівши дослідження, помітив місце, де найімовірніше відбудеться переправа. Він доповів командуванню, а також зазначив, що видимість у районі погана, а тому, щоб знайти переправу російської армії, розвідці необхідно почути звук моторних човнів, які використовуються для облаштування мосту.

Офіцер Максим досліджував область

"Видимість у цьому районі була поганою, бо росіяни підпалювали поля та ліси, кидали багато димових гранат. Крім того, був туман. Треба було почути звук", — написав Максим.

У результаті все сталося, як і думав офіцер-вибухотехнік. Росіяни намагалися побудувати міст у тому місці, на яке вказав Максим. Окупанти змонтували 7 частин мосту з 8. Їм навіть вдалося перекинути деякі війська та техніку через річку. Почалися бої. Важка артилерія вступила в бій проти російських сил, а потім втрутилася наша авіація. Наступного дня залишки росіян намагалися відновити пошкоджений міст чи збудувати новий, але їх знову накрила українська авіація.

Армія рф втратила понтонний міст

"Я залишався поблизу. І маю сказати: ніколи не бачив і не чув таких важких боїв. Ходять чутки, що вдалося знищити близько 1500 російських військових. Їхньою стратегічною метою було переправитися через річку, а потім оточити Лисичанськ. Натомість вони провалили цю операцію. 10 травня понтонний міст був зруйнований повністю. Тоді ви всі побачили знімки з цього району. Я був там, виконуючи роботу з іншими українськими героями. Я зробив свій внесок і це дуже вплинуло на успіх операції. Пишаюся служити Україні!" — написав Максим.

Зазначимо, в операції брали участь багато підрозділів, зокрема 80 окрема десантно-штурмова бригада:

Примітно, що у рф навіть запеклі пропагандисти не приховували свого розчарування.

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