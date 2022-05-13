Окупанти зайняли оборону у ключовому населеному пункті на Харківщині: свіжа карта боїв в Україні
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ВСУ на деяких напрямках контратакують
У п’ятницю, 13 травня, на 79-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу мапу боїв в Україні.
Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.
За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівнюючи з 12 травня.
За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на встановленні повного контролю за населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямі підрозділи ворога намагалися закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямі населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Камишеваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.
На Харківському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ у районі населеного пункту Веселе.
З детальними картами боїв в Україні за 13 травня можна ознайомитись у нас на сайті.
Нагадаємо, у Міноборони України розповіли про важливість острова Зміїний на війні.