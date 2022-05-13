Окупанти зайняли оборону у ключовому населеному пункті на Харківщині: свіжа карта боїв в Україні

ВСУ на деяких напрямках контратакують

У п’ятницю, 13 травня, на 79-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу мапу боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівнюючи з 12 травня.

Карта боїв в Україні за 13 травня

Карта боїв в Україні за 12 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на встановленні повного контролю за населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямі підрозділи ворога намагалися закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямі населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Камишеваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

На Харківському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ у районі населеного пункту Веселе.

Веселе на карті України

З детальними картами боїв в Україні за 13 травня можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, у Міноборони України розповіли про важливість острова Зміїний на війні.