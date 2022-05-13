Стратегічне місце на півдні: в українській розвідці розповіли, за що боротимуться до останнього

Україну хочуть убезпечити від висадки морського десанту

Острів Зміїний, біля якого регулярно тонуть російські військові судна, є однією з найважливіших точок південного відрізку фронту у нинішній війні з росією. Клаптик суші у Чорному морі має стратегічне значення — як для українських захисників, так і для окупантів.

Про це стало відомо із заяви начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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Генерал-майор пояснює, що той, хто має контроль над Зміїний, може контролювати ситуацію у найближчій акваторії моря і навіть регулювати повітряну обстановку. Особливо актуальним це є для Одещини, до якої острів, до речі, документально належить.

Російські загарбники дуже сподіваються отримати контроль над Зміїним повністю. Це, на думку Буданова, може дозволити перекинути додатковий десант на територію окупованого Придністров’я в Молдові.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України, — зазначив Кирило Буданов. — Острів Зміїний — це територія України, і ми її деокупуватимемо і боротимемося за неї стільки, скільки нам буде потрібно".

Якщо звільнити цей шматочок фронту від спроби захоплення російськими солдатами, Україна отримає можливість відкрити морські торгові шляхи. Також вільніше "вдихне" і захід України — через зникнення напруги в так званій "Придністровській Молдавській республіці", звідки більш ніж можлива атака в цьому напрямку по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував наслідки крайнього удару українських захисників по російських кораблях поблизу Зміїного. Біля берегів острова чітко видно одне із затонулих суден.