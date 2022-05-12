Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині, є "прильоти": що відомо (оновлено)
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Росіяни вдарили по Кременчуцькому НПЗ
У четвер, 12 травня, на 78-й день війни російські військові вдарили по Полтавській області. Ракетні обстріли були здійснені по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та іншим об'єктам інфраструктури.
Про це повідомляє губернатор області Дмитро Лунін у Телеграм.
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"Від 8 до 12 російських ракет ударили по Кременчуку – НПЗ та інші об'єкти інфраструктури. Подробиці – пізніше", — пише голова Полтавської ОВА.
У мережі з'явилася інформація про густий стовп диму над містом. Імовірно – після прильоту в НПЗ.
Місцеві пишуть, що після потрапляння в нафтопереробний завод в Кременчуці продовжили лунати вибухи.
Зазначимо, що у Кременчуці знаходиться переїзд через Дніпро — один із тих, яким користуються під час евакуації на захід країни та при доставці гуманітарних вантажів. А сама область межує із Харківщиною.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли Полтавську область у ніч проти 2 квітня. Тоді росіяни завдали удару ракетами по одному з інфраструктурних об'єктів.