"Попереду надзвичайно важкі тижні": Резніков оцінив ситуацію в Україні та розповів, чим все закінчиться

За словами голови Міноборони, у підсумку росіяни програють війну

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз у російсько-українській війні відбувається стратегічний злам на користь України. Однак, триватиме цей процес певний час і попереду на українців очікують надзвичайно складні тижні.

Про це він написав у п'ятницю, 13 травня, на власній сторінці у Facebook.

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За словами Резнікова, у довгостроковій перспективі така ситуація зробить поразку російських військ неминучою, однак як довго триватиме складний період для України — точно сказати неможливо.

"У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора. Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи найближчими днями розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій", — розповів міністр про підготовку ЗСУ до важкого періоду у війні.

Голова Міноборони переконаний, що іноземне озброєння урівноважить сили й забезпечить злам на користь України. Він підкреслив, що зараз його присутність на фронтах точкова, а для нарощення потрібен час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових. Крім того, в Сенаті зареєстрували проєкт резолюції, в якому міститься заклик до оголошення Росії країною-спонсором тероризму.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, куди спрямують майже 40 мільярдів від США.