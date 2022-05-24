Ворог розширює наступ за рядом напрямків в Україні (мапа)

Активізувалися загарбники і на півдні

Російські окупанти продовжують знущатися з українців на окупованих територіях і знову намагаються просунутися в глиб країни на деяких напрямках.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, ворог намагається штурмувати на Харківському напрямку, щоб закріпитися на околицях Тернової. Це дозволило б їм покращити тактичне становище.

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Ворог знову готується наступати у сторону Слов’янська із боку Ізюма — у південній частині міста розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Російські загарбники намагаються оточити Лисичанські та Сєвєродонецьк, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області. З іншого боку від Сєвєродонецька, ворог за підтримки артилерії штурмує у бік Тошківки та Устинівки (район Попасної).

З півночі на Лиманському напрямку Генштаб повідомляє про можливість форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка-Білогорівка — для вогневої підтримки окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Наступ на сході: головна мета — Сєвєродонецьк

У бік Бахмута ворогові вдалося покращити тактичне становище у Василівки (Дон.обл). З артилерії та з авіації обстрілювали українські підрозділи на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках.

Ситуація може стати "гарячою" і на півдні — на Запорізькому напрямку у Василівці (60 км від обласного центру) посилилося угруповання військ для наступу з міста на Кам’янське, відбувається перегрупування.

Ворог активізувався у Запорізькій області

Згідно з картами бойових дій, росія не тільки хоче оточити Сєвєродонецьк, але й намагається висунутися на захід.

Раніше "Телеграф" писав, що співвідношення сил на Донбасі не рівне — у росії в 20 разів більше техніки.