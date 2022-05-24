росія стягує кільце навколо Сєвєродонецька: свіжа карта боїв в Україні

Ворогом захоплено 90% Луганської області

Ворог на Луганщині продовжує наступати. За останню добу значно перевершуючим силам окупантів вдалося просунутися у бік Сєвєродонецька через Золоте (з півдня). На північ від міста йдуть бої на околицях Лимана. Противник намагається відрізати лінії постачання Сил оборони.

Як відзначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW), росія, щоб зберегти темпи битви за Сєвєродонецьк, витрачає на це залишкові придатні до бою ресурси.

Чому росії не виграти війну проти України?

При тому, що дослідники бачать передумови для подальших успіхів ворога на околицях Попасної, вони сумніваються у можливості росіян швидко захопити Бахмут. На території Харківської області точаться бої — біля Ізюму збільшилася кількість арт та авіаобстрілів, що може свідчити про наближення спроби відновлення наступу.

Карта бойових дій в Україні на 24 травня

Схід України

Ситуація на Донбасі

На півдні Харківської області, на південний схід від Ізюму посилилися удари з авіації та з артилерії. Також проведено розвідку ворога в районах Дібрівного, Вернопілля, Богородичного, Святогірська, Гусарівки, Чеполя, Долини, Студенка. Російські війська намагалися штурмувати Довгеньке. Все це може свідчити про наближення нової спроби наступу у бік Слов’янська.

Карта бойових дій на Донбасі

Російські війська продовжують стягувати кільце навколо Сєвєродонецька. Бої йдуть у районі Попасної (Тошківки, Комишувахи, Ниркового, Василівки, Нової Кам’янки, Миронівського). На північний схід від Сєвєродонецька ворог міг пройти Щедрищеве, а з іншого боку — Золоте. Також дослідники зазначили, що ворог намагається рухатися не лише до Сєвєродонецька, а й до Бахмута. Повідомляється про захоплення Миронівського.

У районі Лимана та Авдіївки росія знову пішла у наступ. Бої йдуть уже в міській частині Лимана, повідомляють джерела, а по Авдіївці посилено артилерійські удари.

Битва за Сєверожонецьк — карта бойових дій

Маріуполь : повідомляється, що на "Азовсталі" можуть залишатися українські захисники. У місті посилюється контроль росії, відсуваючи на задній план колаборантів з ОРДЛО.

Харків

На спроби утримати позиції на північ від Харкова росія перекинула військових із псевдореспублік, зазначається, що росії важливо уповільнити український контрнаступ. Бої в Липцях та Рубіжному продовжуються, Харків та околиці під обстрілом росіян.

Карта бойових дій навколо Харкова

Південь України

Російські війська стягуються у Василівці (60 км до Запоріжжя) і на схід від Енергодару (52 км безпосередньо, 120 — по дорогах). Ймовірно, ворог намагається зміцнити контроль над АЕС, аби знизити ризик контрнаступу у регіоні. Вони також зміцнюють систему ППО, стягуючи С-400 до Криму.

Карта окупації у Херсонській та Миколаївській областях

Як раніше писав "Телеграф", росія продовжує обстрілювати українські міста та позиції військ ракетами — по Україні випустили вже більше 2,2 тисячі штук. Вони намагаються знищити українців у будь-який спосіб — колону біженців пустили мінним полем, а потім застрелили. Їхні тіла та залишки машин виявили під час українського просування на півдні.