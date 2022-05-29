Битва за Сєверодонецьк: що росія отримає від захоплення міста (фото, карта)

Бій за місто зі стотисячним населенням, промисловий центр, для москви важливий морально

Росіяни кинули серйозні сили на битву за Сєвєродонецьк, але незалежно від її підсумку це стане початком кульмінації російського вторгнення, що дасть змогу переламати хід Силам оборони України та розпочати контрнаступ.

Таку думку висловили дослідники Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що для Сєвєродонецька у кривавого диктатора володимира путіна відведено особливе місце — якщо його захоплять, це дозволить пропагандистам говорити про захоплення всієї території Луганської області. Аналітики відзначають, що війська Росії атакують Сєвєродонецьк, але оточення немає і це найсерйозніший виклик для українських військових після облоги "Азовсталі".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Якщо Сєвєродонецьк впаде, це буде серйозна тактична поразка для України. Але такий варіант — не очевидний результат і завдяки масштабному опору українських військових росіяни можуть зупинитися.

Читайте також: Категорія Україна Росіяни кинули всі сили на захоплення нових територій України, але незабаром їм доведеться відступати – генерал Маломуж Для росії звична справа закидати позиції супротивника тілами своїх солдатів, але невдовзі ЗСУ почснуть звільняти захоплені території, переконаний генерал Маломуж.

Навіщо росії Сєвєродонецьк

Крім вищезгаданого тла для заяви про контроль над Луганською областю, економічних чи інших вигод немає. Російські війська нещадно обстрілюють місто — від нього в багатьох місцях залишилися руїни.

Сєвєродонецьк зруйновано

Взяття росією цього міста на Луганщині дозволить рф створити лінію логістики для просування на захід. При цьому на захоплення міста росія направила стільки мощі і втрачає її в боях, що не зможе швидко поповнити запаси.

На Донеччині у росіян прогрес обмежений. Захоплення Сєвєродонецька може зіграти на руку угрупованню російських військ у цій частині лише якщо стане імпульсом, але дослідники вважають, що стягування сил для битви за Сєвєродонецьк може припинити інші великі наступальні операції.

Спроба оточити українських військових у Сєвєродонецьку

Раніше експерти вже висловлювали думку, що незалежно від успіху росіян на околицях Сєвєродонецька, саме після цієї частини битви росія спробує домовитися з Україною.

Також ще одним важливим містом у військовому протистоянні рф залишається Лиман. Бої за нього продовжуються, адже він відкриває шлях для форсування Сіверського Дінця та дає інші переваги у битві за Донбас.

При цьому повний відхід українських воїнів із території Луганщини не дасть стратегічної переваги. Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій Сєверодонецьк не оточений повністю, а на півдні ЗСУ вдалося контратакувати ворога.