Співзасновник партії "Демократична сокира", капітан ЗСУ Віктор Трегубов про наступ росіян на Донбасі та те, що буде після нього:

Ми постійно бачимо, що у росіян проблеми із технікою та людьми. Зокрема по тому факту, що у них водночас йде в бій техніка, що є лише дослідними екземплярами, та зразки, зняті з консервації у стані лише трішкі відмінному від мотлоху. У ракет, якими вони зараз атакують, помітно низька точність, а генерал пенсійного віку за штурвалом літака та підняття віку рекрутів свідчать, що й з людським ресурсом ой.

Водночас, вони по повній використовують свою перевагу в кількості артилерії та набоїв для неї.

Зараз вони кинуть усе на Сєверодонецьк та Лисичанськ. І потім, незалежно від успіху, сядуть сракою та включать платівку "давайте домовлятися". Цю платівку підтримає уся європейська зрадота, що лівацька, що правацька. До цієї платівки додадуть масове іпсо, "дружин та матерів" та зойки дезертирів.

Буде вкрай огидно.

Але саме це і буде моментом для початку переламу.