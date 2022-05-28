Бої за Донбас: у Міноборони спростували хвастощі росіян

У населеному пункті точиться запеклий бій за російськими агресорами

Місто Лиман Донецької області, за яке вже кілька днів ведуться гарячі бої з окупаційною армією, не перейшов під контроль росії. Українці протистоять ворогу та тримають оборону, тому говорити про "взяття міста" окупантами наразі не є коректним.

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Карта з позначкою тимчасово окупованого міста Донецької області

Про це у суботу, 28 травня, в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Однозначно можна сказати: ситуація складна, але Збройні Сили України дають відсіч", — наголосила українська чиновниця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 93-ий день потужного протистояння Збройних сил України загарбникам рф, у розвідці Міноборони Великої Британії вдалося встановити, що вже найближчими днями окупаційна армія російської федерації планує зробити пріоритетом форсування річки Сіверський Донець у районі міста Лиман Донецької області. У "свіжому" розвідувальному огляді зазначають, що ці дії противника можуть бути черговою операцією ворога з підготовки до наступного етапу наступу на Донбас.