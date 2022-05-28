Захоплення Лиману: розвідники пояснили, які переваги отримають окупанти у битві за Донбас

Якщо росіянам вдасться встановити повний контроль над містом, то вони тримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас

російська окупаційна армія планує вже найближчим часом зробити пріоритетом форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана (Донецька область). Основні зусилля окупанти зберігатимуть на оточенні Сєвєродонецька.

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Містечко Лиман у Донецькій області

Про це у суботу, 28 травня, повідомило Міноборони Британії у своєму розвідувальному огляді.

Британським розвідникам вдалося встановити, що захоплення окупаційною армією рф переважної частини міста Лиман, яке розташоване у північній частині Донеччини, є черговою операцією ворога з підготовки до наступного етапу наступу на Донбас.

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Також зазначається, що Лиман має стратегічне значення через великий залізничний вузол та вільний доступ до важливих як залізничних, так і автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

Вже у найближчі дні кілька підрозділів противника, ймовірніше за все, планують зробити пріоритетним форсування річки.

Зараз основні зусилля окупантів зосереджені приблизно у 40 кілометрах навколо Сєвєродонецького котла, проте саме плацдарм поблизу міста Лимана дасть їм перевагу у можливому подальшому наступі на Донбас. За повідомленням розвідки, росіяни спробують протиснутися у глиб Донеччини. Тобто до таких ключових українських міст як Слов'янськ та Краматорськ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з даними британських розвідників армія рф частково спромоглася просунутися в Донецькій області та укріпитися в одному з важливих міст на Донбасі.

Також варто нагадати, що за прогнозом колишнього генерала НАТО, українським захисникам, ймовірно, доведеться відступити з позицій, які вони займають на Донбасі, аби врятувати свої життя, проте вже на початку осені ЗСУ матимуть змогу вибити ворога з важливих для України напрямків.