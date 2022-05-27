Екс-генерал НАТО дав прогноз про війну в Україні: є погана та хороша новини

До піку потужного спротиву українці будуть готові вже цієї осені

Окупаційна армія російської федерації, котрій українські захисники протистоять вже 92-ий день поспіль, перевершує ЗСУ як за дальністю дії, так і за чисельністю. Тож для того, аби врятувати свої життя, українцям доведеться відступити. Проте вже восени, бійці матимуть достатньо сил, аби вибити окупантів зі східного напрямку.

Про це у п'ятницю, 27 травня, під час розмови із журналістами вид MDR AKTUELL розповів генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе, наголосивши, що найближчим часом очікує на подальше просування ворога на Донбасі.

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На думку генерала, російська армія суттєво перевершує Збройні сили України за дальністю дії та чисельністю, тож краще, що могли б зробити українці — це частково затримати наступ противника, але не зупинити його повністю.

"Їм доведеться відступити, щоб їхні солдати вижили", — пояснив Домрезе.

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Військовий у відставці також додав, що вже на початку осені, українські військові зможуть чинити більший опір окупантам.

На думку генерала, приблизно через пів року в розпорядженні України буде значно більше потужного західного озброєння, а бійці ЗСУ вправніше ним користуватимуться.

"До того часу українська армія все одно отримуватиме важкі удари від супротивника, хоча час грає на руку Україні, якщо вона протримається", — підсумував Домрезе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворожа окупаційна армія спромоглася захопити ще одне важливе місто у Донецькій області, проте українські бійці вже встигли зайняти інші позиції, з яких надалі планують відбивати ворога на Лиманському напрямі.

Також нагадаємо, що наразі сильне протистояння захисників з лав ЗСУ і російських загарбників точиться у Сєвєродонецьку, де ворог захопив готель на околиці міста.