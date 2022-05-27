Бої за Лиман: голова Донецької області розповів, що відбувається

Населений пункт переважно контролює ворог, а українські військові зайняли нові позиції

Місто Лиман, що у Донецькій області, перейшло під контроль окупаційної армії росії, проте українські військові укріпилися на нових позиціях, звідки відбиватимуть наступ противника.

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Карта з позначкою тимчасово окупованого міста у Донецькій області

Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, — пише "Громадське".

"Особливо гарячі бої на лиманському напрямі. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", — повідомив він.

За його словами, наразі українські захисники перебралися на нові позиції, де стримують наступ ворога на Лиманському напрямку.

"російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах не лише стримуватимуть ворога, а й по можливості переходитимуть у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", — пояснив голова ОВА.

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Окрім того, відомо, що ворог постійно веде обстріл уздовж усієї лінії фронту. Також окупаційна армія завдає ракетних та авіаційних ударів по мирних містах, зокрема, по Бахмуту, Покровську та Краматорську.

Кириленко відмітив, що саме Бахмут цікавить противника найбільше, аже він має тратегічну мету захопити Луганську область. Після чого перекидатимуть своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєвєродонецьк, що дозволить проводити подальші наступи на Донецькому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні триває 92-ий день війни з росією. Окупанти продовжують посилювати тиск на східному напрямку, навіть не рахуючись із втратами, проте ЗСУ впевнено тримають позиції.