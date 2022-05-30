Ворог активізувався на новому напрямку, а на півдні йому "дають по зубах": свіжі карти боїв в Україні

Окупанти можуть зосередитися на штурмі Сєверодонецька

Контратака Сил оборони України на Херсонщині змусили російські війська перейти до оборони. Вона не допоможе звільнити значну територію найближчими днями, але може порушити підготовку російських операцій, змусивши росію стягнути сюди сили.

Вчені з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що це також може уповільнити зміцнення адмінконтролю окупантів над українськими землями на півдні.

Армія України знищує техніку росіян — дивіться у нашому Telegram

При цьому на Сєвєродонецьк росія кидає максимальні сили. Дослідники вважають, що ворог може змінити пріоритети наступів на південний схід від Ізюму і на захід від Лимана і зосередитися на Сєвєродонецьку.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступати на південний схід від Ізюма — атакували Богородичне, обстріляли позиції в районі Гусарівки, Великої Комишувахи, Вірнопілля (трохи на захід), Довгенького і Райгородка (на схід). Ці атаки стають все більш другорядними, вважають дослідники. Їхня мета — підтримка наступу на Лиманському напрямку. Головним для росії став наступ на Сєвєродонецьк. Місто у частковому оточенні, але під українським контролем. Раніше "Телеграф" розповідав, чим воно таке важливе для путіна. росія хоче оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Зазначимо, що повідомляється про контратаку українських військових у Тошківці, що може допомогти у відсічі російським операціям у районі Попасної.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Ворог також продовжує намагатися рушити на захід від кордону Луганської області, щоб зруйнувати логістику українських сил на північний схід від Бахмута. Навколо Авдіївки продовжуються безуспішні штурми, на заході Донецької області посилилися обстріли артилерією та з повітря, ймовірно, росія може відновити наступ у районі Курахове, щоб підтримати Запорізький напрямок атак.

Карта бойових дій на сході України

Харків

Ворог намагається утримати позиції та обстрілює мирні міста. Українські війська зупинилися у русі до кордону.

Карта бойових дій навколо Харкова

Південь України

Окупанти обороняються від українських контратак та намагаються повернути втрачені позиції. Звільнення Україна вела на південь від Давидового Брода і на схід від Інгульця. Росіяни намагаються знову повернути контроль над Андріївкою, Білогіркою та Білою Криницею, звідки їх, ймовірно, вибили. На півночі області точаться бої в районі Високопілля, Добрянки, Кочубеївки. Ворог продовжує обстріл українських міст у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" писав про важливість поставок в Україну озброєння із Заходу, частина якого вже успішно виконує завдання на лінії фронту. У Міноборони зазначили, що постачання — питання часу та контракти вже укладено. Також повідомляється про передачу Чехією Україні техніки та зброї. Сума оцінюється в десятки мільйонів доларів, у тому числі можуть бути танки.