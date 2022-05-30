"Росіяни просто тікають": ЗСУ наступають на Херсонщині
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ЗСУ крок за кроком звільняють українську землю
Українські захисники двома контратакувальними фронтами пішли в атаку на Херсонщині, де нещодавно було збито російський бойовий літак покоління 4+.
Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
За словами депутата, ЗСУ пішли у контрнаступ на Бериславському напрямку та просунулися на 9 кілометрів, розбивши угруповання ворога на 2 частини та фактично оточивши окупантів у районі Давидів Брода. Також контрнаступальні дії розпочалися з Миколаївського напрямку на Олександрівку та Станіслав. У результаті окупанти відступають на невигідні для них позиції.
"Росіяни просто тікають, тому зараз дуже важливо, щоб ми продовжили цей наступ", — зазначив Хлань.
Нагадаємо, про контратаку ЗСУ на Херсонщині Генштаб повідомив 28 травня у вечірньому зведенні. Повідомлялося, що загарбники зазнали втрат і були відкинуті на невигідні рубежі поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти не зможуть окопатися на Херсонщині та будуть розбиті ЗСУ за допомогою західної зброї.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ провели успішну атаку поблизу Кривого Рогу, знищивши чимало цінної техніки росіян.