Окупанти не зможуть закріпитися на Херсонщині: названо причину

Експерт розповів, чому росія не зможе утримати південну частину України

Окупанти на Херсонщині зміцнюють позиції, щоб не дозволити ЗСУ провести масштабний контрнаступ, проте зрештою росіянам утримати південні області України не вдасться.

Про це у коментарі УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, росія продовжуватиме намагатися створити в регіоні якусь опорну систему, на яку покладатимуться під час оборони Херсонської області. Проте Жданов зазначає, що вони не встигнуть збудувати там військову базу, оскільки на це може піти не один рік.

Також він додав, що якщо ленд-ліз спрацює, як цього очікують в Україні, то ЗСУ отримають вогневу перевагу та можливості вибивати окупантів із зайнятих ними позицій.

"Звільнення територій не обговорюється. Воно буде здійснено силами Збройних сил за допомогою західної зброї", — наголосив експерт.

Як повідомлялося раніше, Польща передасть Україні одразу три батареї 155-мм САУ "Краб", тобто 18 машин. Крім того, напередодні в генштабі ЗСУ повідомили, що з Франції вже прибули САУ "Caesar", які одразу ж були направлені на фронт.