Польща відправляє в Україну важку артилерію: про що йдеться
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Близько сотні бійців ЗСУ вже пройшли необхідне навчання
Польща передасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки KRAB, щоб допомогти ЗСУ відбити вторгнення росіян.
Про це поінформувало "Польське радіо" із посиланням на джерела в урядових колах.
Наголошується, що йдеться про постачання одразу трьох батарей, кожна з яких складається з 6 САУ, командно-штабної машини, двох машин командирів взводів, двох транспортних та однієї ремонтної машини.
САУ виробляються компанією Huta Stalowa Wola. Шасі установки є аналогом південнокорейської САУ К9, що виробляється в Польщі за ліцензією, а 155-мм гаубиця є удосконаленою гарматою від британських артилерійських систем AS-90.
Заявлено, що максимальна дальність вогню "Крабів" становить 40 км базовим снарядом, а максимальна скорострільність може досягати шести пострілів за хвилину.
Крім того, повідомляється, що сотня українських військових уже завершили навчання з управління цими типами САУ.
Варто зазначити, що Польща після початку вторгнення поставила Україні багато важкої зброї, включаючи танки Т-72, гаубиці 2С1 "Гвоздика" та РСЗВ "Град". Крім того, ЗСУ отримували ракети "повітря-повітря" до своїх літаків МіГ-29 та Су-27, дрони, переносні зенітні комплекси "Перун" та багато боєприпасів.