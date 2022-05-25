ЗСУ вже застосовують на передовій потужну зброю від Франції: Залужний показав фото

Україна одержала від Франції потужну зброю. Вона вже на передовій

Французькі САУ "Caesar" вже надійшли на озброєння ЗСУ та вирушили на передову.

Про це поінформував головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі.

"Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години", — написав він.

Залужний розповів, що артилерійські установки нового покоління здатні з високою точністю вражати цілі на відстані 20 кілометрів від лінії фронту. Це дозволяє їй завдавати ударів по артилерії супротивника, його командним пунктам та резервам, що знижує наступальний потенціал окупантів.

Колісне шасі САУ "Caesar" дозволяє їм бути мобільними та вести маневрову війну за принципом "вогонь-маневр-вогонь". Установки здатні робити до 5 пострілів за хвилину з високою кучністю стрілянини, а також наводитися на ціль в автоматичному режимі.

Як повідомлялося раніше, про те, що Франція передасть Україні САУ Caesar стало відомо 22 квітня з виступу президента країни Еммануеля Макрона. Тоді він зазначив, що Франція передає ЗСУ широкий спектр обладнання.