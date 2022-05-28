ЗСУ провели успішну атаку на півдні та обороняються на Донбасі: свіжа інформація з фронту

Українські захисники пішли в атаку на Херсонщині

У суботу, 28 травня, на 93-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українські захисники провели атаку на півдні країни й змусили окупантів відступити на невигідні позиції.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

На Південнобузькому напрямі противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії продовжуються.

Карта напрямків ударів ВСУ у Херсонській області

Район, куди відступили окупанти після атаки ЗСУ на Херсонщині

На Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів щодо відновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території Російської Федерації в район Куп’янська Харківської області. Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Камишеваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами в районі населеного пункту Довгеньке. За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії у районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ та Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямі ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали трьох авіаційних ударів у районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Боровського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Здійснює розвідку району з метою виявлення та придушення елементів вогню підрозділів Сил оборони України.

Борівське на карті України

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне становище у районах населених пунктів Камишеваха та Новолуганськ. Продовжуються бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж усієї лінії зіткнення, бойові дії продовжуються. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу та здійснював вогневе ураження наших військ.

Нагадаємо, у Міноборони України спростували заяви окупантів щодо захоплення Лимана.

Раніше в МВС прояснили ситуацію навколо можливого другого нападу рф на Київ.