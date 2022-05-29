ЗСУ провели успішну атаку на південному напрямку: подробиці

Загарбники втратили навіть один бойовий літак

У неділю, 29 травня, на 94-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що ЗСУ провели успішну атаку поблизу Кривого Рогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Вілкул розповів, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою, а ЗСУ проявляють справжню мужність та героїзм, успішно виконуючи поставлені бойові розпорядження. Голова військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що українські захисники ведуть успішні контратакувальні дії, щоправда, про всі операції він зі зрозумілих причин розповісти не може. Вілкул повідомив, що ЗСУ провели успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу.

"Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град", артилерія, гелікоптери та один літак СУ-35. Дякуємо за мужність і відвагу наших солдатів!" — заявив Вілкул.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, 29 травня на Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

Ситуація на фронті поблизу Кривого Рогу

Нагадаємо, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. На початку травня у місті виявили російського агента.