Угоди укладено: у Міноборони заспокоюють з приводу постачання зброї Україні

У Міноборони України знають, коли постачатиметься потрібна ЗСУ зброя

Через численні повідомлення від країн-партнерів України про передачу ЗСУ різної військової допомоги багато хто в нашій країні запитує, чому це озброєння та амуніція ще не надійшли українським захисникам. В українському Міноборони заспокоюють: процес іде, проте він тривалий і потребує певного часу.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у неділю, 29 травня, в ефірі телемарафону.

За її словами, українська влада уклала всі можливі угоди на постачання зброї, проте на їх виконання потрібен час.

"Це дуже відрізняється від того, як ми, скажімо, щось купуємо в магазині. Практично всі угоди укладені", — підкреслила заступник міністра оборони.

При цьому Маляр додала, що в Міноборони розуміють, з якою ритмічністю і коли постачатиметься зброя.

"Але для того, щоб у нас був уже паритетний рівень у боях, нам потрібен ще певний час", — додала вона.

Як повідомлялося, 29 травня у ЗМІ з’явилися повідомлення про відправку Польщею Україні важкої самохідної артилерії.

Також про своє рішення направити ЗСУ додаткове важке озброєння оголосила влада Чехії.