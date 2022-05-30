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США не дадуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до росії: заява Байдена

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Джо Байден виступив із заявою щодо постачання ракетних систем Україні Новина оновлена 30 травня 2022, 16:46
Джо Байден виступив із заявою щодо постачання ракетних систем Україні

На 95-й день війни в Україні стало відомо, що США не надсилатимуть українським військовослужбовцям ракетні системи великої дальності, які можуть досягти території росії.

Як передає National Post, про це у понеділок, 30 травня, заявив президент США Джо Байден.

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Байден виступив з такою заявою після того, як у деяких американських ЗМІ з'явилася інформація, що Білий дім готується відправити Україні ракетні системи великої дальності. Зокрема, про це написали видання New York Times та CNN.

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Теги:
#Україна #США #Росія #Зброя #Війна