США визначилися з передачею ракетних систем Україні: подробиці

РСЗВ, які планують передати Україні, зможуть влучати в цілі за 70 кілометрів

Сполучені Штати Америки таки нададуть Україні ракетні системи залпового вогню — нове озброєння зможе вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

Як передає The Wall Street Journal, адміністрація американського президента Джо Байдена вже ухвалила рішення щодо цього. Як повідомили чиновники США, Україні планують передати керовану ракетну систему, яка допоможе у досягненні планів, про які Україна говорила минулого тижня.

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Зазначається, що реактивна система залпового вогню, яку США планують відправити Україні, має приблизно вдвічі більшу дальність дії, ніж гаубиці M777, які показали чудову роботу на Донбасі. Їх американська сторона передала Україні у попередньому пакеті допомоги.

Додамо, що в американських ЗМІ йшла мова, що в Україну можуть відправити установку M31 GMLRS, яка б'є на відстань близько 70 кілометрів. США мають близько 42 тисяч боєприпасів до цих установок.

Варто зазначити, що днем раніше американський президент Джо Байден заявив, Україна не отримає РСЗВ, які здатні вражати цілі на території Росії. Після цього у Вашингтоні уточнили, що мова про установки які б'ють на відстань до 500 кілометрів. Однак США нададуть українським військовим інші системи залпового вогню, які матимуть меншу дальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заява Байдена щодо ненадання Україні РСЗВ великої дальності порадувала російську владу. У Кремлі американського президента "похвалили", але шляхом зухвалих погроз.