США таки планують передати Україні РСЗВ, але не ті, про які просить Київ

Військова підтримка важлива для фронту

Адміністрація американського президента вирішила схвалити відправку в Україну реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) після того, як у середині травня вагалися з цього питання. При цьому системи не ті, що просила українська влада.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела серед американських чиновників. На умовах анонімності один із них розповів, що про це, ймовірно, оголосять наступного тижня.

Серед обладнання будуть мобільні ракетні установки, що відрізняються більшою дальністю, ніж найчастіше використовувані Україною зараз. Видання також зазначає, що тип ракет точно не відомий, але американське Міноборони вважає за краще використовувати M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) — зброю з високою точністю, супутниковим наведенням, еквівалентну вибуховій силі 500-фунтовій авіабомбі. Передбачається, що дальність стрільби озброєння становитиме до 65 км.

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Раніше про те, що передача готується, повідомляли інші американські джерела, зокрема CNN. Зазначимо, що українська влада просила потужні РСЗВ, які добивають на сотні кілометрів, але про такі поставки поки не йдеться, оскільки в США не хочуть посилити напругу з росією.

Питання постачання Україні озброєння — одне з найгостріших. Німеччині Ізраїль заборонив постачати протитанкову зброю в Україну, а тим часом "подарунки" від Франції вже активно застосовуються військовими.

Раніше "Телеграф" писав, що українські Збройні сили відбивають атаки росії на кількох напрямках, а ворог тим часом намагається оточити Сєвєродонецьк.