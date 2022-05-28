росія атакувала на півдні і зрушує напрямок на сході (карта боїв)

Аналітики відзначили, що частина атак росії на Донбасі змінили напрям або розширились

Російські війська хоч і не повністю оточили Сєвєродонецьк, але вже почали його атакувати. У місті закріпилися українські Сили оборони та малоймовірно, що окупанти зможуть швидко просунутися у міській зоні.

Про це пишуть в аналітичному зведенні Інституту вивчення війни (ISW). Також наголошується, що ворог продовжить наступати на цьому напрямку та може оточити місто за дні.

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Тим часом, на околицях Ізюму росіянам навряд чи вдасться збільшити темпи наступу. Щоб підтримати цю частину фронту, ворог, мабуть, розділив сили під Лиманом. Атаки спрямовані на південний захід для підтримки застряглих військ, так і на південний схід, для висування на Сіверськ.

Карта бойових дій в Україні на 28 травня

Схід України

Сєвєродонецьк перебуває у складному становищі. Місто оточене не повністю. Дослідники незалежно підтвердили, що до міста увійшли чеченські бойовики, вони захопили готель на півночі. Сєвєродонецьк намагаються оточити — на нього йшов наступ на південний схід від Рубіжного, росвійська відзначені за 9 км від міста. З боку Попасної намагаються висунутися на північ, щоб посилити оточення. Ворог намагався захопити підходи до двох трас на схід і північний схід від Попасної, щоб зірвати наземні лінії поставок українських захисників. Окупанти атакують на схід від Попасної, щоб прорватися на трасу до Лисичанська. Ймовірно, щоб вони віддали перевагу Лисичанському (Сєвєродонецькому) напрямку перед Бахмутським.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Оскільки через силу української оборони росіянам не вдалося висунутися на Слов’янськ із боку Ізюма, вони можуть спробувати атакувати з північного сходу, з Лиману. Звідти також атакують у напрямку Сіверська, продовжуючи намагатися оточити українських воїнів у цій точці. По місту завдають авіаудари, обстрілюють передмістя.

Карта боїв на Донбасі

Харків

Росвійська продовжують намагатися утримати позиції на Харківщині поблизу кордону з росією, продовжують обстріл у бік звільнених населених пунктів.

Карта боїв — Харків та область

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Південь України

Зміцнення оборонних позицій ворога на окупованій території продовжується — розпочато будівництво третьої лінії оборони. Окупанти посилюють контроль над вузлами сполучення, перекидають техніку, зокрема і раритетну, наприклад танки Т-62. Біля кордонів Херсонської та Миколаївської області ворог атакував, тривають обстріли із артилерії та авіації.

Карта бойових дій на півдні України

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