"Поразка путіна в інтересах кожної людини на Землі": історик Харарі розповів, як напад рф на Україну впливає на весь світ

Історик пояснив, чому війна росії проти України має закінчитися поразкою путіна

У четвер, 19 травня, в Українській академії лідерства відбулася зустріч її студентів та працівників із ізраїльським істориком та автором книги "Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього" Ювалем Ноєм Харарі. Під час зустрічі він зачитав лекцію, в якій розповів про те, що буде з Україною та Росією.

Текст його виступу оприлюднив Forbes, а "Телеграф" наводить найяскравіші цитати Харарі.

"Україна знаходиться на передньому краї боротьби за свободу по всьому світу. Глобальний порядок, що будувався поколіннями, створив найбільш мирну та процвітаючу еру в історії людства, у небезпеці"

"Диктатори та різні режими у всьому світі уважно спостерігають за тим, що відбувається. Якщо йому вдасться, то ми бачитимемо все більше "путіних", які з’являтимуться в різних частинах світу"

"Фіаско путіна, на яке ми сподіваємося не лише в інтересах України чи її безпосередніх сусідів. Це в інтересах кожної людини на Землі".

"Україна зараз – це щось на кшталт електростанції, яка забезпечує енергією більшу частину світу. Люди по всьому світу дивляться на українців із захопленням. Водночас вони роблять власні уроки з того, що у вас відбувається".

"Росія стає слабкою, ізольованою, вона стає маріонетковою державою Китаю. Щоб Китай не говорив би про ситуацію в Сибіру, російському Далекому Сході, Центральній Азії, Таджикистані, Казахстані — росія не зможе чинити опір. З усіма мріями путіна зробити росію великою знову — він зробить її провінцією Китайської імперії.

"Дуже малоймовірно, що Європа та весь світ просто повернуться до того, як усе було раніше. Я думаю, очі європейців – якщо не всіх, то більшості – відкрилися після останніх трагічних подій цих трьох місяців. Особливо після трагедії у Маріуполі. Це просто перевернуло. весь світ, коли він спостерігав за тим, як усе розгорталося.

"Майбутнє всіх нас багато в чому залежить від України. Сподіваюся, що народи, лідери, інші країни зроблять все, що від них залежить, щоб допомогти. Я сподіваюся особисто відвідати, коли це стане можливо, вільну, процвітаючу та демократичну Україну"

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Як повідомлялося раніше, генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе висловив думку, що вже до осені Україна матиме достатньо сил, щоб повністю вибити окупантів зі східної частини країни, проте доти української армії легко не буде, а росіяни місцями ще просуватимуться.