ЗСУ можуть відступити з Сєверодонецька: Гайдай назвав умову

ЗСУ закріпилися у місті, проте є загроза оточення

Українське командування може розглянути питання про відхід військ із Сєверодонецька, куди спробували прорватися російські диверсанти, щоб уникнути оточення.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За словами Гайдая, українські захисники надійно тримають оборону міста, проте при загрозі оточення бійцям можуть наказати відійти на більш вигідні позиції. Глава Луганської ОВА підкреслив, що місто не оточене, хоча російські пропагандисти кричать про зворотне, а бої йдуть на околицях міста, зокрема окупанти зайняли готель "Мир" та автовокзал.

"Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як думають аналітики, нам вистачить сил тримати оборону. Проте не виключено, що для того, щоб не потрапити в оточення, буде дана команда відійти нашим військам", – сказав Гайдай.

Гайдай додав, що з міста все ще йде евакуація мирних громадян, проте все це робиться "тихо", адже росіяни стріляють по автобусам з мирними жителями, коли дізнаються про переміщення евакуаційного транспорту.

Напрям атак росіян поблизу Сєверодонецька

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть закріпитися в одному з міст Донбасу.

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович вважає, що втрата Луганщини на даному етапі війни не змінить нічого у стратегічному плані.