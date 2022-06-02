У порту окупованого Бердянська пролунали вибухи: що відомо (відео)
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У Бердянську Запорізької області сталися вибухи
У четвер, 2 червня, у морському порту тимчасово окупованого росіянами Бердянська пролунали вибухи, після чого місцеві жителі побачили високий стовп диму.
За попередніми даними, пишуть у мережі, в порту українськими партизанами знищено один із військових вантажів окупанта. Інформація щодо причин вибухів уточнюється.
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Тим часом окупаційна "влада" Бердянська заявляє, що вибухи в порту пов’язані наче б то з розмінуванням: "Інженерна служба Чорноморського флоту росії планує за три дні розмінувати Бердянський морський порт, який знаходиться на підконтрольній території Запорізької області".
Варто зазначити, що немає підстав вірити росіянам на слово, тим більше дивно, що раніше рішення щодо розмінування порту не розглядалося і це ніяк не анонсувалося.
Нагадаємо, що українські військові починають поступово контратакувати на південному відрізку фронту, про що свідчать свіжі карти боїв. Це означає, що ніхто мешканців тимчасово окупованих регіонів не забув, і кожен населений пункт — Херсон, Мелітополь, Бердянськ та інші — буде повернено під контроль Києва. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.