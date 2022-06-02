У порту окупованого Бердянська пролунали вибухи: що відомо (відео)

У Бердянську Запорізької області сталися вибухи

У четвер, 2 червня, у морському порту тимчасово окупованого росіянами Бердянська пролунали вибухи, після чого місцеві жителі побачили високий стовп диму.

За попередніми даними, пишуть у мережі, в порту українськими партизанами знищено один із військових вантажів окупанта. Інформація щодо причин вибухів уточнюється.

Чому росії не виграти війну проти України?

Тим часом окупаційна "влада" Бердянська заявляє, що вибухи в порту пов’язані наче б то з розмінуванням: "Інженерна служба Чорноморського флоту росії планує за три дні розмінувати Бердянський морський порт, який знаходиться на підконтрольній території Запорізької області".

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Варто зазначити, що немає підстав вірити росіянам на слово, тим більше дивно, що раніше рішення щодо розмінування порту не розглядалося і це ніяк не анонсувалося.

Нагадаємо, що українські військові починають поступово контратакувати на південному відрізку фронту, про що свідчать свіжі карти боїв. Це означає, що ніхто мешканців тимчасово окупованих регіонів не забув, і кожен населений пункт — Херсон, Мелітополь, Бердянськ та інші — буде повернено під контроль Києва. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.