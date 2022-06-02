Операція "Інферно": на росіян, які воювали в Україні, оголосили полювання

Невідомі пропонують від 3 до 5 тисяч доларів за кожного вбитого окупанта

Група невідомих підприємців пообіцяла винагороди за ліквідацію окупантів, які є відповідальними за масові вбивства українців у Бучі та інших міст Київської області.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті "Операція Інферно". Автори сайту представляються як "група анонімних ІТ бізнесменів", яка вирішила створити криптовалютний фонд у розмірі 1 мільйона USDT (1 USDT = 1 долара США).

Кошти з цього фонду обіцяють виплачувати тим, хто ліквідує ідентифікованих російських солдатів. Крім того, невідомі готові заплатити і за вбитих родичів окупантів.

"Операція триватиме десятки років, поки останній з ідентифікованих виродків не помре", — йдеться в інформації на сайті.

"Бізнесмени" пропонують від 3 до 5 тисяч доларів за вбивство російських солдатів, а також по тисячі доларів за їхніх родичів.

Загалом у "чорному списку" сотня окупантів, частина з них, зважаючи на все, вже ліквідована.

Як повідомлялося раніше, 1 червня стало відомо про те, що на території України було ліквідовано підполковника "кадировців" Заур Дімаєв, автомобіль якого накрила артилерія ЗСУ.

Крім того, в мережі з’явилися чутки про те, що поранення отримав і ватажок т.зв. "ДНР" Денис Пушилін, який прямував разом з кадировськими бойовиками в окупований Лиман. Втім, підтвердження цим чуткам поки що не надходило.