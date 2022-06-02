Операция "Инферно": на россиян, воевавших в Украине, объявили охоту

Неизвестные предлагают от 3 до 5 тысяч долларов за каждого убитого оккупанта

Группа неизвестных предпринимателей пообещала вознаграждения за ликвидацию оккупантов, которые ответственны за массовые убийства украинцев в Буче и других городов Киевской области.

Соответствующая информация обнародована на сайте "Операция Инферно". Авторы сайта представляются, как "группа анонимных ИТ бизнесменов", которая решила создать криптовалютный фонд в размере 1 миллиона USDT (1 USDT = 1 доллару США).

Средства из этого фонда они обещают выплачивать тем, кто ликвидирует идентифицированных российских солдат. Кроме того неизвестные готовы заплатить и за убитых родственников оккупантов.

"Операция будет продолжаться десятки лет пока последний из идентифицированных ублюдков не умрёт", — говорится в информации на сайте.

"Бизнесмены" предлагают от 3 до 5 тысяч долларов за убийство российских солдат, а также по тысяче долларов за их родственников.

Всего в "черном списке" сотня оккупантов, часть из них, судя по всему, уже ликвидирована.

Как сообщалось ранее, 1 июня стало известно о том, что на территории Украины был ликвидирован подполковник "кадыровцев" Заур Димаев, автомобиль которого накрыла артиллерия ВСУ.

Кроме того, в сети появились слухи о том, что ранение получил и главарь т.н. "днр" Денис Пушилин, который направлялся вместе с кадыровскими боевиками в оккупированный Лиман. Впрочем, подтверждения этим слухам пока не поступало.