ВСУ уничтожили видного кадыровского командира: фото

Кадыровцев накрыла артиллерия

Во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе погиб чеченский боевик, подполковник Заур Димаев.

Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи, сообщает известный российский канал Baza. На месте погиб как Димаев, так и его водитель.

Димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных ехал под поселком Камышеваха.

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В какой именно это было области — не уточняется, в Украине есть несколько населенных пунктов с таким названием. Однако возможно речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области.

Камышеваха на карте боевых действий в Луганской области

Их "УАЗ Патриот" попал под обстрел артиллерии, вследствие чего водитель и Димаев погибли на месте, а еще четверо кадыровцев пострадали.

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В сети нашлось фото Димаева вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым:

Заур Димаев и Рамзан Кадыров

Стоит заметить, что кадыровцы принимают активное участие в боевых действиях в Украине и уже пару дней назад были замечены в центре Северодонецка Луганской области.

Но своими конфузами они отличаются чаще, чем "подвигами", — в частности, на днях украинцев повеселило видео, как кадыровцы "воюют" с соснами.