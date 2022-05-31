На съемки потратили все ракеты: в СБУ показали, как кадыровцы "героически" воюют с соснами (видео)

"Тик-ток войско" вновь похвасталось "успехами"

Служба безопасности Украины смогла получить доступ к телефону одного из "кадыровцев", который приехал воевать против украинцев, и нашла там видео того, как те "воюют" против сосен.

Соответствующий ролик СБУ обнародовала в своем телеграм-канале.

На коротком видео показано то, как группа "кадыровцев" делает несколько дублей, снимая видео стрельбы из РПГ куда-то в сторону леса.

"Стало еще более понятно, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками", — говорится в сообщении.

Достоверно неизвестно, сколько сосен "победили" оккупанты, но в подписи к видео говорится, что на это они потратили все свои ракеты.

Как известно "кадыровцы" принимают участие в боях в Украине на стороне оккупационной армии. С самого начала войны появляются сообщения о том, что они в основном следят за тем, чтобы остальные россияне не сбегали с поля боя, выполняя функцию "заградотрядов".

Но периодически в сеть попадают очередные видео их "бравых подвигов", например, стрельбы в пустом здании или допросов якобы "украинского разведчика".