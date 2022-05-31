На зйомки витратили всі ракети: у СБУ показали, як кадировці "героїчно" воюють з соснами (відео)
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"ТікТок військо" знову похвалилося "успіхами"
Служба безпеки України змогла отримати доступ до телефону одного з "кадировців", який приїхав воювати проти українців, і знайшла там відео того, як "воюють" проти сосен.
Відповідний ролик СБУ оприлюднила у своєму телеграм-каналі.
На короткому відео показано, як група "кадировців" робить кілька дублів, знімаючи відео стрілянини з РПГ кудись у бік лісу.
"Стало ще зрозуміліше, чому деякі підрозділи кадировців називають "ТікТок військами", — йдеться в повідомленні.
Достовірно невідомо, скільки сосен "перемогли" окупанти, але у підписі до відео говориться, що вони витратили всі свої ракети.
Як відомо, "кадировці" беруть участь у боях в Україні на боці окупаційної армії. З початку війни з’являються повідомлення про те, що вони здебільшого стежать за тим, щоб інші росіяни не втікали з поля бою, виконуючи функцію "загороджувальних загонів".
Але періодично до мережі потрапляють чергові відео їхніх "бравих подвигів", наприклад, стрілянини в порожній будівлі або допитів нібито "українського розвідника".