На зйомки витратили всі ракети: у СБУ показали, як кадировці "героїчно" воюють з соснами (відео)

"ТікТок військо" знову похвалилося "успіхами"

Служба безпеки України змогла отримати доступ до телефону одного з "кадировців", який приїхав воювати проти українців, і знайшла там відео того, як "воюють" проти сосен.

Відповідний ролик СБУ оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

На короткому відео показано, як група "кадировців" робить кілька дублів, знімаючи відео стрілянини з РПГ кудись у бік лісу.

"Стало ще зрозуміліше, чому деякі підрозділи кадировців називають "ТікТок військами", — йдеться в повідомленні.

Достовірно невідомо, скільки сосен "перемогли" окупанти, але у підписі до відео говориться, що вони витратили всі свої ракети.

Як відомо, "кадировці" беруть участь у боях в Україні на боці окупаційної армії. З початку війни з’являються повідомлення про те, що вони здебільшого стежать за тим, щоб інші росіяни не втікали з поля бою, виконуючи функцію "загороджувальних загонів".

Але періодично до мережі потрапляють чергові відео їхніх "бравих подвигів", наприклад, стрілянини в порожній будівлі або допитів нібито "українського розвідника".