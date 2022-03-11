Россияне не могут отступить от Киева, ведь по ним стреляют кадыровцы

Остаться живыми россияне теперь смогут только благодаря сдаче в плен

Российская армия все еще ведет активные боевые действия на подступах к Киеву. Не всем рашистским солдатам нравится идея снова и снова атаковать украинскую столицу, впрочем, отступить они не смогут — им в спины целятся кадыровцы.

Такая информация прозвучала от члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, передает "Украинская правда".

Такой способ военных действий называется "заградительными отрядами". Он считается максимально бесчеловечным, ведь позволяет стрелять военным по своим же. Известно, что подобные отряды использовались в армиях мира при Адольфе Гитлере, а также Иосифе Сталине.

Вениславский говорит, что ныне кадыровцы играют роль сдерживающей силы для тех русских солдат, которые деморализованы и готовы отступить с поля боя. Однако теперь, чтобы не получить пули в спину, рашистам останется разве что сдаваться в плен украинским защитникам.

По словам чиновника, несколько подобных отрядов расположены вблизи Гостомеля, Ирпеня, Киевского моря и Бучи.

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Следует отметить, что украинская разведка получает определенные данные от источников в российской ФСБ. Среди них — и о перемещениях кадыровцев, которые многим россиянам уже надоели. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.