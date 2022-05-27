Стягивают танки и военных: оккупанты активно усиливаются в Запорожской области

Захватчики активизируют действия не только на суше, но и в воздухе и на море

Запорожское направление остается одним из самых неспокойных на фронте в последнее время. Российские солдаты не оставляют надежды на полноценный захват области, потому везут с Крыма дополнительное вооружение, среди которого недавно распознали и древние советские танки.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Запорожской ОВА, передает "Телеграф".

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Активные боевые действия за последние сутки в Запорожской области не велись. Однако это не мешало оккупантам использовать минометы и артиллерию, пытаясь запугать местное население. Едет в регион и "пополнение" — в районе Мелитополя была замечена колона, сформированная из более сорока единиц техники. В ее составе — приблизительно равное количество грузовиков (либо с живой силой, либо с боеприпасами) и установки залпового огня "Град".

Кроме этого сообщается, что на Запорожском направлении появился новый танковый батальон. В качестве технического снаряжения используются старые советские танки Т-62. Следует отметить, что они производились в 1962-1975 годах. Он известен своей прочной броней, которая, согласно утверждениям разработчиков, способна выдержать последствия ядерного удара.

Так выглядит танк Т-62

Вероятней всего, всю технику россияне сгоняют в область для того, чтобы улучшить свои тактические позиции. Также подобным образом им удастся укрепить уже существующую оборону. Как отмечают в американском Институте изучения войны, на юге страны россияне уже не первый день занимаются созданием "третьей линии обороны". Так оккупанты надеются затянуть свое сопротивление в этом регионе, отвлекая основное внимание от Донбасса.

Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал, какой является обстановка на разных направлениях фронта. Для этого использовались свежие карты боев в Украине.

Также усилилось давление оккупантов на Донбассе. Как известно, в этом регионе сейчас ведутся самые жесткие и кровопролитные бои.