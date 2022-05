"Котёл" на Донбассе смыкается: свежие карты боевых действий в Украине на 27 мая

Уже в ближайшие дни оккупанты могут попытаться сомкнуть окружение Северодонецка и Лисичанска

Российские военные на утро пятницы, 27 мая, продолжают ожесточенные бои на Донбассе, а также укрепляют новую линию оборону на оккупированных территориях на юге Украины.

По данным специалистов американского The Institute for the Study of War, основные направления усилий россиян сейчас: Донбасс, Изюм, Харьков, юг, уже оккупированные территории.

Изюм

Оккупанты не прекращают попытки продвинуться под Изюмом в сторону Славянска и слиться с подразделениями, которые захватили Лиман.

Северодонецк

Россияне продолжают окружать Северодонецк и Лисичанск со всех сторон и могут попытаться "сомкнуть котёл" уже в ближайшие дни. При этом пропагандисты рф утверждают, что в "котле" в этом районе может оказаться 10 тысяч человек (но их оценки как правило преувеличивают).

Российские силы уделяют первоочередное внимание перекрытию двух основных автомагистралей, ведущих в Северодонецк, но могут начать штурм города до того, как это сделают.

Также враг пошел с наступление от Попасной и пытаются продвинуться к Бахмуту, но, как считают эксперты, при подходе к Бахмуту темпы их наступления замедлятся.

Харьков

Оккупанты пытаются удержать позиции в Харьковской области, обстреливают позиции Вооруженных сил Украины и города, чтобы помешать украинским защитникам вести контрнаступательные действия.

В ближайшее время, по мнению военных экспертов, под Харьков могут перебросить части 1-й танковой армии россии.

Николаев-Херсон-Запорожье

В южных областях захватчики создают "третью линию обороны", чтобы сдержать контрнаступление ВСУ в будущем и не потерять временно подконтрольные территории. Вместе с тем они пытаются продвинуться как в Николаевской, так и в Запорожской области.

Под Запорожьем был замечен новый батальон рф с устаревшими танками Т-62.

