Сотрудничал с оккупантами: на Харьковщине задержали олимпийского чемпиона Украины (видео)

Мужчина пытался "упасть на дурачка", высказывая недоумение насчет ареста

В Харьковской области блюстители порядка смогли задержать пророссийскую ДРГ, которая совершала корректировку огня по украинским позициям по заказу вражеской армии. Одним из четырех задержанных к большому удивлению местных правоохранителей оказался экс-спортсмен по тяжелой атлетике Геннадий Красильников.

Больше подробностей сообщает OBOZREVATEL, передает "Телеграф".

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Задержанному Красильникову 45 лет. Он оставил активный спорт в 2014 году во времена активных политических изменений в Украине. Тогда мужчина стал тренером, активно работал с другими спортсменами, а также занимался благотворительностью. В его копилке — помощь беженцам из Донбасса, а также гуманитарная помощь им и украинским военным.

Человек, проводивший задержание "корректировщиков", немало удивлен происходящим. При этом Красильников даже пытается возмущаться тому, что находится среди такой компании и вообще арестован. Впрочем, за кадром ему предлагают "закрыть е**ло" и не отсвечивать.

Предупреждаем: на видео очень много нецензурной лексики!

Геннадия Красильникова знают многие ценители спорта в Украине. Спортсмен был одним из лучших тяжелоатлетов в категории свыше 105 кг. Дважды сражался за титул Олимпийского чемпиона — в 2000 и 2004 годах. Во второй раз остановился за шаг до "бронзы", заняв почетное четвертое место. Интересно, что помимо этого устанавливал различные национальные рекорды в своем виде спорта.

Красильников на Олимпиаде-2004

В 2002 году ему покорилось звание чемпиона мира по тяжелой атлетике среди студентов. Его характеризовали как уникального спортсмена — при не лучших физических данных он обставлял многих тяжеловесов с легкостью.

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Впрочем, как можно заметить на видео, реакция знакомого с Красильниковым человека доказывает то, что лучшие дни бывшего олимпийского спортсмена остались далеко позади. Украинцы в сети и вовсе предлагают разобраться с задержанным по законам военного времени — вне зависимости от его бывших заслуг.

Напомним, что это не единственный украинский спортсмен, переметнувшийся на сторону врага. Ранее мы писали о двух бывших футболистах "Шахтера", которые проживали на территории ОРДЛО, а после попали в армию т.н. "ДНР" — из-за насильственной мобилизации. Один из них погиб от полученных ранений.