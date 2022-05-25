Бывших футболистов "Шахтера" загребли в армию "ДНР" прямо с улицы: один - убит, второй - тяжело ранен

Экс-футболисты попали под принудительную мобилизацию

Бывшие украинские футболисты, воспитанники донецкого "Шахтера" Вадим Солодкий и Александр Воскобойник попали под насильственную мобилизацию в ОРДЛО, что закончилось для них трагично.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил известный российский комментатор Алексей Андронов.

Андронов рассказал, что 46-летнего Воскобойника и 51-летнего Солодкого "замели в Донецке воевать". В итоге Вадим был убит, а Александра тяжело ранили в ноги. Алексей отметил, что раненого Воскобойника сначала доставили в Новоазовск, а затем — в Москву. Комментатор добавил, что в больнице у боевиков "ДНР" не было даже нашатыря.

"Наверное, вы уже где-то что-то читали про "мобилизацию" в так называемых "ДНР/ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать… Может, вы и не слышали про таких людей — Александр Воскобойник (играл за Шахтер) и Вадим Солодкий (Металлург Донецк). Оба — воспитанники Шахтера, играли в 90-х. Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит", — написал Андронов.

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Напомним, оккупанты отправляют "на убой" студентов и музыкантов с Донбасса.

Ранее сообщалось, что в бою с оккупантами погиб известный украинский боксер, выступавший за "Украинских атаманов".