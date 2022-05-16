Украинский аналитик, эксперт в политике Энрике Менендес специально для "Телеграфа" открыл правду о насильственной мобилизации украинцев с оккупированного Донбасса

Пошли новые "мобилизационные" новости с так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомню, что незадолго до российского вторжения, 19 февраля, главари псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

Забирали, хватая даже на улице, многих мужчин от 18 до 55 лет. За редким исключением.

А сейчас, как сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, там планируют принудительно мобилизовать даже женщин.

При этом я разделял бы рф и ее мобилизационные возможности – и то, что происходит в ОРДЛО

Последняя насильственная мобилизация проводится именно "властями" "Л-ДНР". Суть в том, что годами те деньги, которые рф выделяла на "вооруженные силы" "ДНР" и "ЛНР" (так называемые 1 и 2 Армейские корпуса), стабильно разворовывались. На бумаге численность "республиканских" вооруженных сил была намного большей, чем оказалась на практике.

И когда российское командование дало указание этим силам массово принимать участие в так называемой "военной спецоперации", оказалось, что их явно недостаточно и их боеспособность значительно ниже заявленной.

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В итоге пришлось призывать всех подряд, включая людей, совершенно не приспособленных для военных действий. Многие мои знакомые в Донецке попали под такую насильственную мобилизацию. Когда люди, не просто не имеющие нужно опыта, но и совершенно не имеющие желания воевать против Украины – оказались на фронте. И некоторые из моих знакомых даже погибли во время боевых действий.

Конечно, я считаю это преступлением, в том числе против Донбасса. Потому что таким образом уничтожается его человеческий капитал. Людей гонят, как "пушечно мясо", на бойню. Как правило, под дулами автоматов.

К сожалению, Украина как государство никак на происходящее повлиять не может. На это могла бы повлиять рф, но она в этом не заинтересована. Кремлю и российского-то "пушечного мяса" не жалко, а уж ДНРовского и ЛНРовского – и подавно.

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Насчет массовой мобилизации еще и женщин – я сомневаюсь. Но в сети уже доступны видео что из Луганской, что из Донецкой областей – с временно оккупированных территорий, где женщины объединяются, пытаются самоорганизоваться – и выяснить, где их мужья.

Моя знакомая в Донецке узнала, что ее мобилизованный муж (преподаватель университета) жив – от других людей. Потому что не имеет с ним связи уже несколько недель. И даже не знает, где он находится.

В россии акции протеста массовыми не будут, потому что нет принудительной мобилизации. А вот в "ДНР" и "ЛНР" женщины имеют потенциал высказать какое-то недовольство этим процессом. И тем самым косвенно помочь нам.