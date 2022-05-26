Медленно, но продавливают: журналист рассказал, что происходит на Донбассе

Оккупантам не удалось занять трассу Бахмут-Лисичанск, но местами она уже простреливается со стрелкового оружия.

Оккупанты медленно теснят украинских военных в районе Бахмута, но не смогли закрепиться на трассе к Лисичанску.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который в настоящее время находится в том районе.

"Российские войска продолжают наступление в районе Бахмута, в полосе от сел Клиново к югу от Бахмута до села Берестово к северу от Бахмута. Наступление очень медленное из-за сопротивления украинских войск, но медленное продавливание нашей обороны пока продолжается", — написал он.

Он отметил, что россиянам на трассе Бахмут-Лисичанск закрепиться не удалось, но они могут простреливать ее из стрелкового оружия в районе села Нагорное. Также продвижение оккупантов отмечено в районе сел Клиново и Покровское.

Вместе с тем войска противника вошли в Лиман, где начались ожесточенные бои.

По словам Бутусова, противник имеет преимущество в средствах поражения и количестве боеприпасов. Хоть россияне и могут свободно маневрировать по фронту, чтобы атаковать участки, которые они хотят продавить, но они не применяют массированные атаки, а пытаются решить тактические задачи посредством артиллерии и авиации. Журналист говорит, что подразделения оккупантов тоже выглядят уставшими и несут большие потери.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал о том, что оккупанты достигли тактического успеха на Донбассе, а также что следующий месяц для украинцев будет непростым.