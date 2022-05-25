Ситуация тяжелая: Арестович сделал ряд пессимистических заявлений по Донбассу и войне с россией

Украинцев ждут тяжелые месяц или полтора

Оккупанты на Донбассе имеют тактический успех, который грозит перерасти в оперативный, а потому в ближайшие несколько недель ситуация в регионе будет очень сложной.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

"Сейчас мы в тяжелом положении и это положение будет усугубляться", — сказал он.

По его словам, ситуация будет оставаться тяжелой в течение следующих месяца-полтора, до тех пор, пока Украина не получит западное оружие по ленд-лизу. В этот период на Донбассе возможны тяжелые потери, окружения и отход с определенных позиций.

"Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе", — сказал он.

Арестович добавил, что россияне смогли накопить резервы раньше, что усугубляет ситуацию на фронте. Он даже не стал исключать возвращение оккупационных сил на север Украины и усиления давления по линии Херсон-Запорожье.

Среди причин того, что ситуация усложнилась, он называет задержки с поставками западного вооружения. В частности он указывает, что Британия и США передали обещанное в сжатые сроки, хоть к Вашингтону остались вопросы по передаче реактивных систем залпового огня. В то же время, Арестович подчеркнул, что Германия технику так и не прислала, несмотря на то, что решение парламента уже есть.

При этом он отметил, что Украина готова продолжать войну и в одиночку.

"Мы не то, что не сломаемся, а речи не может быть ни о каких уступках. Мы будем сражаться, пока мы можем сражаться — до последнего солдата, чтобы освободить свою территорию", — сказал он и добавил, что часть областей были освобождены и без западной помощи.

Арестович добавил, что для этих целей возможно понадобится проведение дополнительной мобилизации.

Как сообщалось ранее, в Минобороны рассказали, что ситуация на фронте на востоке Украины очень динамична, там проходят маневренные боевые действия, а некоторые населенные пункты могут постоянно переходить из рук в руки.