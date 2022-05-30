Память о погибших и надежда на будущее: как Ирпень и Буча возвращаются к жизни (фоторепортаж)

Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Ирпень.

Два месяца назад в начале апреля российские войска под огнем украинской армии спешно покинули Киевщину. Именно тогда мир увидел все зверства и кошмары, которые происходили за время оккупации с жителями Ирпеня, Бучи, Бородянки и других населенных пунктов вблизи украинской столицы.

"Телеграф" одним из первых побывал тогда в освобожденных городах (репортаж из Бучи читайте здесь, а фото из Бородянки оставим здесь).

Через два месяца после освобождения мы снова побывали в Буче и заехали в Ирпень, чтобы увидеть, как эти изуродованные города оживают и приходят в себя после боевых действий.

Ирпень

Город-спутник Киева до войны считался чуть ли не элитным городком, где цены на недвижимость практически догоняли столичные и это сочеталось с пригородным комфортом и относительной тишиной.

Сейчас люди понемногу возвращаются в город, в парках гуляют парочки, мамы с колясками, на детских площадках снова слышен смех маленьких мальчиков и девочек.

Одна из точек нашего привала – центральный стадион Ирпеня, который находится рядом с местным Домом культуры. Эти позиции защищали украинские войска, их оккупанты обстреливали из Бучи. Дом культуры выгорел полностью, рядом разбиты квартиры и частные дома. Весенняя зелень добавила красок в местный антураж, но никоим образом не отремонтирует уничтоженные здания.

Разбомбленный Центральный дом культуры Ирпеня

Был построен после Второй мировой войны

Здание будет тяжело отремонтировать

Ирпенский дом культуры был памятником архитектуры

Рядом с Домом культуры висят флаги Евросоюза и стран-членов, большинство из них иссечены осколками. Практически все, кроме венгерского, как горькая ирония судьбы, учитывая позицию Будапешта относительно агрессии РФ против Украины.

Флаги Франции, Финляндии, Латвии

На местном стадионе играют дети, хотя на поле много осколков. Некоторые прилеты легли прямо на газон и образовали воронки, глубиной по 30-40 см. Местные работники понемногу пытаются наводить порядок, вспоминают, как под обстрелами ходили за водой, готовили еду и обустраивали хоть какие-то спальные места для наших защитников.

Снаряды попали в футбольное поле

На местном стадионе в Ирпене играют дети

Стадион в Ирпене претерпел сильные разрушения

Разрушенный стадион в Ирпене

"Он (военный — ред.) приходит, выкручивает мокрую футболку, одевает на себя и ложится на цемент спать. Разве это нормально? — вспоминает колоритная женщина, которую все зовут Ивановной. — Я ушла и принесла со стадиона матрасы, подушки. Ни у кого разрешения не спрашивала, просто взяла и принесла моим детям (так ласково она называет военных — ред.)".

Местная жительница рассказывает о постоянных обстрелах во время оккупации

Дом Галины Ивановны рядом со стадионом сгорел дотла, но денег на новый у нее нет, поэтому надеется, что сможет восстановить хотя бы небольшую комнатку, а зимой сможет греться у уцелевшего камина.

Разрушенный стадион в Ирпене

Спортивная арена также разрушена

Одна из интересных локаций в Ирпене – кладбище уничтоженных авто на выезде из города. Интересна она тем, что превратилась в дорогую фотозону. Дорогую — потому что за каждым авто стоит чья-то жизнь, а часто не одна. Люди останавливаются, делают фото, снимают видео. Это кладбище должно остаться, чтобы напоминать каждому из нас, какой ценой удалось отразить нашествие врага и о том, что армия России воюет не против украинской армии, а против украинского народа, убивая мужчин, женщин и детей. Пытаясь уничтожить будущее украинской нации.

В Ирпене целое кладбище уничтоженных автомобилей

Кладбище авто в Ирпене

Уничтоженные автомобили в Ирпене

Кладбище уничтоженных автомобилей превратилось в фотозону

Буча – город непокоренных

В Буче много изуродованных домов, но мы обращаем внимание на другое. Люди делают ремонт, восстанавливают уничтоженное и поврежденное. Таких людей мы видели минимум несколько. Почему это важно? Потому что это демонстрирует устойчивость местных жителей. Охранник стадиона в Ирпене, кстати, рассказывал, что возле его дома в Гостомеле проходила первая линия обороны — новоселье он успел отпраздновать в начале года и планировал счастливо жить в желаемом доме. Через три месяца его дом уничтожен, однако мужчина планирует за лето хотя бы минимально отстроиться и не рассматривает варианты переезда.

В общем, жизнь в Бучу вернулась — работают магазинчики, салоны красоты, по улицам ездят местные на велосипедах и самокатах. Посмотришь на одну сторону дороги — а там парк, где играют дети. И будто войны нет. Но поворачиваешь голову, а напротив многоквартирный дом, в который выстрелили из танка.

На улицах относительно чисто, дороги убраны от обломков и остатков снарядов, хотя на обочинах и парковках супермаркетов местами горы мусора.

Мы направляемся на кладбище №3, где похоронили многих жертв войны и погибших от рук оккупантов. Сразу скажем, что свежих могил много. Они вдоль дороги, между старыми могилами, а также выделены отдельно в конце забором. Молодежь, дети, семьи.

В Буче на кладбище появились десятки новых могил

На кладбище много свежих могил

Похоронены молодые люди и дети

Женщина, которую мы встретили, рассказала нам, что ее 45-летняя дочь жила неподалеку. Однажды вышла из бомбоубежища, чтобы набрать воды и попала под обстрел. Погибла на месте. Без матери остался взрослый сын, а его папа – без жены.

"Их (русских — ред.) хотя бы накажут?", — со слезами на глазах спрашивает мать погибшей.

Женщина пришла на могилу своей дочери

Жизнь продолжается

Что показательно в общении с жителями Бучи и Ирпеня – их оптимизм. Конечно, ненависть к россиянам не обсуждается. Они лишили украинцев многих вещей: домов, работы, родных и близких. Но все из тех, с кем мы общались, пытаются вернуться к жизни — делают ремонты, наводят порядок дома и на улицах, помогают друг другу. При упоминании о моменте деоккупации у всех слезятся глаза… "Это наши самые родные люди", — говорит охранник стадиона, вспоминая, как обрадовался освобождению родных мест от агрессора.

Машин на улицах становится все больше, мамы гуляют с новорожденными детьми, а некоторые еще только ждут возвращения близких. Жизнь продолжается. Никаких сомнений в победе нет.

Поврежденный дом в Ирпене

В Ирпене много обгоревших домов

Жители наводят порядок и отстраивают жилье

Вот такой оптимистический билборд есть в Ирпене.

Фото: Ян Доброносов

Напомним, город Мелитополь Запорожской области находится во временной оккупации с конца февраля. О том, как живет город и что там происходит, читайте в материале "Телеграфа".