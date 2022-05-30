Память о погибших и надежда на будущее: как Ирпень и Буча возвращаются к жизни (фоторепортаж)
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Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Ирпень.
Два месяца назад в начале апреля российские войска под огнем украинской армии спешно покинули Киевщину. Именно тогда мир увидел все зверства и кошмары, которые происходили за время оккупации с жителями Ирпеня, Бучи, Бородянки и других населенных пунктов вблизи украинской столицы.
"Телеграф" одним из первых побывал тогда в освобожденных городах (репортаж из Бучи читайте здесь, а фото из Бородянки оставим здесь).
Через два месяца после освобождения мы снова побывали в Буче и заехали в Ирпень, чтобы увидеть, как эти изуродованные города оживают и приходят в себя после боевых действий.
Ирпень
Город-спутник Киева до войны считался чуть ли не элитным городком, где цены на недвижимость практически догоняли столичные и это сочеталось с пригородным комфортом и относительной тишиной.
Сейчас люди понемногу возвращаются в город, в парках гуляют парочки, мамы с колясками, на детских площадках снова слышен смех маленьких мальчиков и девочек.
Одна из точек нашего привала – центральный стадион Ирпеня, который находится рядом с местным Домом культуры. Эти позиции защищали украинские войска, их оккупанты обстреливали из Бучи. Дом культуры выгорел полностью, рядом разбиты квартиры и частные дома. Весенняя зелень добавила красок в местный антураж, но никоим образом не отремонтирует уничтоженные здания.
Рядом с Домом культуры висят флаги Евросоюза и стран-членов, большинство из них иссечены осколками. Практически все, кроме венгерского, как горькая ирония судьбы, учитывая позицию Будапешта относительно агрессии РФ против Украины.
На местном стадионе играют дети, хотя на поле много осколков. Некоторые прилеты легли прямо на газон и образовали воронки, глубиной по 30-40 см. Местные работники понемногу пытаются наводить порядок, вспоминают, как под обстрелами ходили за водой, готовили еду и обустраивали хоть какие-то спальные места для наших защитников.
"Он (военный — ред.) приходит, выкручивает мокрую футболку, одевает на себя и ложится на цемент спать. Разве это нормально? — вспоминает колоритная женщина, которую все зовут Ивановной. — Я ушла и принесла со стадиона матрасы, подушки. Ни у кого разрешения не спрашивала, просто взяла и принесла моим детям (так ласково она называет военных — ред.)".
Дом Галины Ивановны рядом со стадионом сгорел дотла, но денег на новый у нее нет, поэтому надеется, что сможет восстановить хотя бы небольшую комнатку, а зимой сможет греться у уцелевшего камина.
Одна из интересных локаций в Ирпене – кладбище уничтоженных авто на выезде из города. Интересна она тем, что превратилась в дорогую фотозону. Дорогую — потому что за каждым авто стоит чья-то жизнь, а часто не одна. Люди останавливаются, делают фото, снимают видео. Это кладбище должно остаться, чтобы напоминать каждому из нас, какой ценой удалось отразить нашествие врага и о том, что армия России воюет не против украинской армии, а против украинского народа, убивая мужчин, женщин и детей. Пытаясь уничтожить будущее украинской нации.
Буча – город непокоренных
В Буче много изуродованных домов, но мы обращаем внимание на другое. Люди делают ремонт, восстанавливают уничтоженное и поврежденное. Таких людей мы видели минимум несколько. Почему это важно? Потому что это демонстрирует устойчивость местных жителей. Охранник стадиона в Ирпене, кстати, рассказывал, что возле его дома в Гостомеле проходила первая линия обороны — новоселье он успел отпраздновать в начале года и планировал счастливо жить в желаемом доме. Через три месяца его дом уничтожен, однако мужчина планирует за лето хотя бы минимально отстроиться и не рассматривает варианты переезда.
В общем, жизнь в Бучу вернулась — работают магазинчики, салоны красоты, по улицам ездят местные на велосипедах и самокатах. Посмотришь на одну сторону дороги — а там парк, где играют дети. И будто войны нет. Но поворачиваешь голову, а напротив многоквартирный дом, в который выстрелили из танка.
На улицах относительно чисто, дороги убраны от обломков и остатков снарядов, хотя на обочинах и парковках супермаркетов местами горы мусора.
Мы направляемся на кладбище №3, где похоронили многих жертв войны и погибших от рук оккупантов. Сразу скажем, что свежих могил много. Они вдоль дороги, между старыми могилами, а также выделены отдельно в конце забором. Молодежь, дети, семьи.
Женщина, которую мы встретили, рассказала нам, что ее 45-летняя дочь жила неподалеку. Однажды вышла из бомбоубежища, чтобы набрать воды и попала под обстрел. Погибла на месте. Без матери остался взрослый сын, а его папа – без жены.
"Их (русских — ред.) хотя бы накажут?", — со слезами на глазах спрашивает мать погибшей.
Жизнь продолжается
Что показательно в общении с жителями Бучи и Ирпеня – их оптимизм. Конечно, ненависть к россиянам не обсуждается. Они лишили украинцев многих вещей: домов, работы, родных и близких. Но все из тех, с кем мы общались, пытаются вернуться к жизни — делают ремонты, наводят порядок дома и на улицах, помогают друг другу. При упоминании о моменте деоккупации у всех слезятся глаза… "Это наши самые родные люди", — говорит охранник стадиона, вспоминая, как обрадовался освобождению родных мест от агрессора.
Машин на улицах становится все больше, мамы гуляют с новорожденными детьми, а некоторые еще только ждут возвращения близких. Жизнь продолжается. Никаких сомнений в победе нет.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, город Мелитополь Запорожской области находится во временной оккупации с конца февраля. О том, как живет город и что там происходит, читайте в материале "Телеграфа".