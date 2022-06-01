В сети активно говорят о ранении главаря "ДНР" Пушилина: что известно на данный момент

По предварительной информации, предателя Украины ранили в Лимане, когда он возил туда нового гауляйтера

В среду, 1 июня, на 98-й день войны в Украине появилась информация, что в Донецкой области в результате артиллерийского удара пострадали десятки кадыровцев и один из главарей так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Между тем советник министра внутренних дел Антон Геращенко в собственном Telegram-канале сообщил, что артиллерия прекрасно сработала в городе Лиман, где ранения получили 72 чеченских наемника и Денис Пушилин, который вез представлять гауляйтера в оккупированный россиянами Лиман.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

При этом свою публикацию Геращенко сопроводил тегом #официально, а через несколько минут добавил #мое_мнение. Что также не позволило на 100% быть уверенным в ранениях кадыровцев и Пушилина.

Кроме того, информацию о ранении главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина подтвердил еще один советник главы МВД Виктор Андрусив.

Добавим, что утром в Telegram-каналах российской пропаганды начали распространять фотографии Пушилина из оккупированного Мариуполя, где он якобы открывал школу, а также присутствовал на подписании соглашения о "городах-побратимах" между назначенным "ДНР" "мэром" Мариуполя и Санкт-Петербургом. При этом в сети подлинность кадров подвергли сомнению, отметив, что это вполне могла бы быть заготовлена заранее "консерва", которую достали в нужный момент. Однако и эту информацию по состоянию на сегодняшний день официально подтвердить не удалось.

Следует отметить, что утром 1 июня стало известно, что во время боевых действий на Донбассе погиб чеченский боевик, подполковник Заур Димаев. Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи. На месте погиб как Димаев, так и его водитель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кадыровцы активно участвуют в боевых действиях в Украине и уже несколько дней назад были замечены в центре Северодонецка Луганской области.