ЗСУ знищили видного кадировського командира: фото

Кадировців накрила артилерія

У вівторок, 31 травня, під час бойових дій на Донбасі загинув чеченський бойовик, підполковник Заур Дімаєв.

Його транспортний засіб потрапив під обстріл у районі Комишувахи, повідомляє відомий російський канал Baza. На місці загинув як Дімаєв, і його водій.

Дімаєв був заступником командира 4-го батальйону спеціального полку імені Кадирова, і разом із групою військових їхав під селищем Комишуваха.

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В якій саме це було області — не уточнюється, в Україні є кілька населених пунктів із такою назвою. Однак, можливо йдеться про Комишуваху Сєвєродонецького району Луганської області.

Комишуваха на карті бойових дій у Луганській області

Їхній "УАЗ Патріот" потрапив під обстріл артилерії, внаслідок чого водій та Дімаєв загинули на місці, а ще четверо кадировців постраждали.

У мережі знайшлося фото Дімаєва разом із головою Чечні Рамзаном Кадировим:

Заур Дімаєв та Рамзан Кадиров

Варто зауважити, що кадировці беруть активну участь у бойових діях в Україні та вже кілька днів тому були помічені у центрі Сєвєродонецька Луганської області.

Але своїми конфузами вони відрізняються частіше, ніж "подвигами", зокрема, днями українців повеселіло відео, як кадировці "воюють" із соснами.