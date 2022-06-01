У мережі активно говорять про поранення ватажка "ДНР" Пушиліна: що відомо на цей момент

За попередньою інформацією, зрадника України поранили у Лимані, коли він віз туди нового гауляйтера

У середу, 1 червня, на 98-ий день війни в Україні з'явилася інформація, що у Донецькій області внаслідок артилерійського удару постраждали десятки кадирівців та один з ватажків так званої "ДНР" Денис Пушилін. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у власному Telegram-каналі повідомив, що артилерія чудово спрацювала у місті Лиман, де поранення дістали 72 чеченських найманці та Денис Пушилін, який віз представляти гауляйтера в окупований росіянами Лиман.

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При цьому свій допис Геращенко супроводив тегом #офіційно, а через декілька хвилин додав #моя_думка. Що також не дало підстав на 100% бути впевненим у пораненнях кадирівців та Пушиліна.

Крім того, інформацію про поранення ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна підтвердив ще один радник голови МВС Віктор Андрусів.

Додамо, що зранку у Telegram-каналах російської пропаганди почали поширювати фотографії Пушиліна з окупованого Маріуполя, де він нібито відкривав школу, а також був присутній на підписанні угоди про "міста-побратими" між призначеним "ДНР" "мером" Маріуполя та Санкт-Петербургом. При цьому у мережі справжність кадрів поставили під сумнів, зазначивши, що це цілком могла б бути заготовлена заздалегідь "консерва", яку дістали у потрібний момент. Однак і цю інформацію станом на зараз офіційно підтвердити не вдалося.

Варто зазначити, що зранку 1 червня стало відомо, що під час бойових дій на Донбасі загинув чеченський бойовик, підполковник Заур Дімаєв. Його транспортний засіб потрапив під обстріл у районі Комишувахи. На місці загинув як Дімаєв, і його водій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кадировці беруть активну участь у бойових діях в Україні та вже кілька днів тому були помічені у центрі Сєвєродонецька Луганської області.