РСЗВ приїдуть не лише зі США: ще один союзник України заявив про передачу важливої зброї
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Лондон та Вашингтон досягли угоди про постачання РСЗВ Україні
Після того як президент США Джо Байден офіційно підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, з подібною заявою виступила і влада Великої Британії.
Як повідомляє CNN, глава МЗС Сполученого Королівства Бен Уоллес заявив, що Лондон і Вашингтон досягли угоди про передачу РСЗВ M270 американського виробництва на потреби українських захисників.
"Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни", — сказав він.
За його словами, підтримка України Британією змінюватиметься залежно від зміни тактики росії, а американські РСЗВ, які знаходяться у розпорядженні Лондона, допоможуть українцям захиститися від артилерії окупантів.
Також Уоллес зазначив, що британські військові допоможуть українським колегам швидше опанувати ці установки на території Великобританії.
Згідно з даними з відкритих джерел, у розпорядженні Британії є близько 35 таких систем.
Як повідомлялося раніше, 1 червня глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що його країна виділить для України новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів. Крім РСЗВ HIMARS до нього мають увійти й інші зразки великокаліберної зброї, протитанкові комплекси Javelin та контрбатарейні радари.