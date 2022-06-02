РСЗВ приїдуть не лише зі США: ще один союзник України заявив про передачу важливої зброї

Лондон та Вашингтон досягли угоди про постачання РСЗВ Україні

Після того як президент США Джо Байден офіційно підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, з подібною заявою виступила і влада Великої Британії.

Як повідомляє CNN, глава МЗС Сполученого Королівства Бен Уоллес заявив, що Лондон і Вашингтон досягли угоди про передачу РСЗВ M270 американського виробництва на потреби українських захисників.

"Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни", — сказав він.

За його словами, підтримка України Британією змінюватиметься залежно від зміни тактики росії, а американські РСЗВ, які знаходяться у розпорядженні Лондона, допоможуть українцям захиститися від артилерії окупантів.

Також Уоллес зазначив, що британські військові допоможуть українським колегам швидше опанувати ці установки на території Великобританії.

Згідно з даними з відкритих джерел, у розпорядженні Британії є близько 35 таких систем.

Як повідомлялося раніше, 1 червня глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що його країна виділить для України новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів. Крім РСЗВ HIMARS до нього мають увійти й інші зразки великокаліберної зброї, протитанкові комплекси Javelin та контрбатарейні радари.