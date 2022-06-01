Байден підтвердив передачу Україні РСЗВ HIMARS, але у США назвали умову

Україна запевнила, що не застосовуватиме американські РСЗВ за цілями на території росії

США остаточно поставили крапку у питанні передачі Україні РСЗВ HIMARS, а їх постачання отримали схвалення від президента країни Джо Байдена.

Як повідомляється на сайті Білого дому, Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги українським військовим, завдяки якому ЗСУ отримають більше зброї для захисту своєї країни від російського вторгнення.

"Цей новий пакет надасть їм нові можливості та зброю, включаючи системи HIMARS з бойовими боєприпасами", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що США й надалі передаватимуть Україні зброю та обладнання, яке їй потрібне для захисту від повномасштабного вторгнення російської армії.

Водночас заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль наголосив, що зазначені системи бійцями ЗСУ не будуть застосовуватись для обстрілів території росії.

"Українці запевнили нас, що будуть використовувати цю систему лише з оборонною метою", — наводить його слова The Washington Times.

Каль також зазначив, що зазначені системи вже перебувають у Європі, проте українським військовим знадобиться близько трьох тижнів, щоби пройти необхідне навчання.

"Вони мають право як суверенна нація захищати свою територію. Не вони розпочали цю війну, а росіяни", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 1 червня глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що його країна виділить для України новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів. Крім РСЗВ HIMARS туди має увійти й інша великокаліберна зброя, протитанкові комплекси Javelin, контрбатарейні радари та інше.