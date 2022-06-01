Байден подтвердил передачу Украине РСЗО HIMARS, но в США назвали условие

Украина заверила, что не будет применять американские РСЗО по целям на территории россии

США окончательно поставили точку в вопросе передачи Украине РСЗО HIMARS, а их поставки получили одобрение от президента страны Джо Байдена.

Как сообщается на сайте Белого дома, Байден объявил о выделении нового пакета помощи украинским военным, благодаря которому ВСУ получат больше оружия для защиты своей страны от российского вторжения.

"Этот новый пакет предоставит им новые возможности и оружие, включая системы HIMARS с боевыми боеприпасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что США будут и впредь передавать Украине оружие и оборудование, которое ей необходимо для защиты от полномасштабного вторжения российской армии.

Вместе с тем заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль подчеркнул, что указанные системы ВСУ не будут применять для обстрелов территории россии.

"Украинцы заверили нас, что будут использовать эту систему только в оборонительных целях", — приводит его слова The Washington Times.

Каль также отметил, что указанные системы уже находятся в Европе, однако украинским военным понадобится около трех недель, чтобы пройти необходимое обучение.

"Они имеют право как суверенная нация защищать свою территорию. Не они начали эту войну, а россияне", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 1 июня глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна выделит для Украины новый пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов. Кроме РСЗО HIMARS туда должно войти и другое крупнокалиберное оружие, противотанковые комплексы Javelin, контрбатарейные радары и другое.