США дают Украине новый пакет военной помощи: что известно

Украинцы получат крупнокалиберное дальнобойное оружие от США

В среду, 1 июня, на 98-й день полномасштабного вторжения рф в Украину США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в среду, передает YouTube-канал "Голос Америки Українською".

Администрация президента Джо Байдена отправит в Украину оружие на 700 млн гривен (данные от корреспондента "Голоса Америки", — Ред.). В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие. Госсекретарь заявил, что украинцы дали гарантии США в том, что они не будут использовать системы вооружения большой дальности против целей на территории рф.

Блинкен также добавил, что в США считают, что война в Украине продлится еще "много месяцев".

Брифинг Энтони Блинкена

Ранее в США заявляли, что будут поставлять в Украину только оборонительное оружие. Байден накануне рассказал о том, что Украина не получит РСЗО, способные поражать цели на территории россии. Однако после того, как его заявление разлетелось по СМИ в Белом доме уточнили, что его слова касались поставок тактических ракет, способных поражать цели на расстоянии в 300 километров, но это не исключает поставок ракет более близкого радиуса действия (до 70 км).